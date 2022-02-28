В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое заявление.

Для чего это вам? Для чего? Российским матерям, российским учителя, российским предпринимателям, просто обычным людям? Для чего? Уже 4500 российских солдат убиты. Зачем вы все сюда пришли?

"Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам, просто спасайте ваши жизни, уходите", - сказал он.