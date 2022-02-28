"Империя лжи": Путин отреагировал на санкции Запада [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин назвал Запад "империей лжи" за вводящиеся санкции против России.
Боится так, что всех садят на 20 метров от себя. Недолго осталось...
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