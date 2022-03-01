В Харьковской области идут ожесточенные бои [ Редактировать ]
Ночью в Харьковской области были хаотические обстрелы по всем направлениям – Липецкому, Белгородскому, по направлению Чугуева и т.д. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
- За сутки пожарные области ликвидировали 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами. Горели десятки гражданских автомобилей, в с. Рогань в результате обстрелов загорелся жилой дом: пострадал 1 человек и 1 погиб.
- По улице Кольцевой в результате артобстрела пострадали 8 человек и 35 человек были эвакуированы. Дома горели в Изюмском, Харьковском районах.
- Сегодня ожидаются артиллерийские обстрелы, бомбардировки с привлечением авиации.
- Важно вести активные аварийно-ремонтные работы на "Харьковоблэнерго". А ведь около тысячи домов в Харькове остались без света и отопления.
- Продолжается активизация ДРГ. Большая диверсионная группа из 20 человек была обезврежена и ликвидирована в районе проспекта Гагарина.
- Враг меняет свою тактику, понял наши мощности и пытается вести активную разведывательную и взрывную работу.
- Сегодня будем принимать грузы с гуманитарной помощью и распределить ее по населенным пунктам – это питьевая вода, продукты питания и т.д.
Напомним, что по центру Харькова нанесли ракетный удар.
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