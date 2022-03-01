В Харькове ракета прилетела в обладминистрацию (видео) [ Редактировать ]
В Харькове ракета прилетела в обладминистрацию на площади Свободы в центре города.
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