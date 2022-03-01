Кадыров признал и назвал первые потери чеченцев в Украине [ Редактировать ]
Рамзан Кадыров признал, что в Украине есть потери среди чеченцев. По его словам, в результате войны погибли двое человек и еще 6 пострадали.
Как сообщает "Новая газета", чеченцы в Украине выполняют "Специальную военную операцию".
"Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уроженцев Чеченской Республики, которые отправились выполнять специальную военную операцию* в Украину, есть потери: двое погибли, шестеро получили ранения различной степени", - говорится в сообщении.
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