Рамзан Кадыров признал, что в Украине есть потери среди чеченцев. По его словам, в результате войны погибли двое человек и еще 6 пострадали.

Как сообщает "Новая газета", чеченцы в Украине выполняют "Специальную военную операцию".

"Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что среди уроженцев Чеченской Республики, которые отправились выполнять специальную военную операцию* в Украину, есть потери: двое погибли, шестеро получили ранения различной степени", - говорится в сообщении.