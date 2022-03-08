Россияне уничтожили центральную больницу Изюма (фото, видео) [ Редактировать ]
Российские войска уничтожили центральную городскую больницу в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.
Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли.
Ночью 3 марта авиация российских оккупантов наносила удары по гражданскому населению Изюма, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, двое из которых - дети.
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