Российские войска уничтожили центральную городскую больницу в Изюме Харьковской области. Об этом сообщил заместитель мэра города Владимир Мацокин.

Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли.

Ночью 3 марта авиация российских оккупантов наносила удары по гражданскому населению Изюма, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек, двое из которых - дети.