Оккупанты ночью обстреливали Харьков, Мариуполь и другие города [ Редактировать ]
Российские оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь. Также были слышна стрельба на окраинах Киева. Об этом заявил советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона.
Мы знаем, что ночью обстреливали Харьков, обстреливали Мариуполь. Мы слышим на западной окраине Киеве стрельбу.
Он отметил, что расширилась география работы сирен воздушной тревоги. Впервые она сработала на Закарпатье.
В соцсетях также сообщают о ночном обстреле Николаева.
по теме
В Николаевской области 8 марта российские военные расстреляли микроавтобус с персоналом детского дома семейного типа
В субботу, 12 марта, в 03:50 в с. Квитневое Броварского района Киевской области российские оккупанты обстреляли склад хранения замороженной продукции
В Николаевской области украинские военные смогли загнать российских оккупантов в "кольцо"
Станом на суботу, 12 березня, в Генеральному штабі ЗСУ доповіли про ситуацію в країні.
Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов