Российские оккупанты ночью обстреливали Харьков и Мариуполь. Также были слышна стрельба на окраинах Киева. Об этом заявил советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона.

Мы знаем, что ночью обстреливали Харьков, обстреливали Мариуполь. Мы слышим на западной окраине Киеве стрельбу.

Он отметил, что расширилась география работы сирен воздушной тревоги. Впервые она сработала на Закарпатье.

В соцсетях также сообщают о ночном обстреле Николаева.