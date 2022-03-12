Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Канатово под Кропивницким. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович. О жертвах и разрушениях пока не известно.

зрывы были слышны по всему городу. Область продолжает принимать беженцев, с начала войны их уже больше 43 тысяч. Напомним, аэродром Канатово под Кропивницким уже был под обстрелами в начале марта.