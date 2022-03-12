Оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Канатово под Кропивницким (видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому Канатово под Кропивницким. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович. О жертвах и разрушениях пока не известно.
зрывы были слышны по всему городу. Область продолжает принимать беженцев, с начала войны их уже больше 43 тысяч. Напомним, аэродром Канатово под Кропивницким уже был под обстрелами в начале марта.
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