В Киеве сбитая ракета повредила две многоэтажки, есть погибший и раненые (фото, видео) [ Редактировать ]
Утром 17 марта в Дарницком районе Киева остатки сбитой российской ракеты упали на 16-этажный дом, что повлекло за собой разрушение конструкции дома и пожар.
По данным столичной мэрии, вражеский обстрел повредил две жилые многоэтажки в Дарницком районе. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали, двое из них госпитализированы. На месте продолжают работу спасатели и медики.
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