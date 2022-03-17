Утром 17 марта в Дарницком районе Киева остатки сбитой российской ракеты упали на 16-этажный дом, что повлекло за собой разрушение конструкции дома и пожар.

По данным столичной мэрии, вражеский обстрел повредил две жилые многоэтажки в Дарницком районе. По предварительным данным, один человек погиб, четверо пострадали, двое из них госпитализированы. На месте продолжают работу спасатели и медики.