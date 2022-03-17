В Киеве оккупанты очередной раз попали в многоэтажку. На этот раз - в Дарницком районе столицы. По данным ГСЧС, в 5:02 на дом упали обломки сбитой ракеты.

Разрушены конструкции дома на 16-м и техническом этаже, а также загорелась квартира на 16-м этаже. В 5:49 пожар потушен. Есть погибший и трое раненых. Людей с 16-го по 11-й этаж эвакуировали.