С начала война погибли 20 спасателей

В Запорожской области 18 марта российские оккупанты обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар после обстрелов. Один спасатель погиб, 5 ранены. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Запорожской области.

Утром 18 марта спасатели отправились на ликвидацию пожара на гражданском объекте в селе Натальевка Запорожской области, возникшей в результате обстрелов российской армией. Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. К сожалению, в результате взрыва погиб наш пожарный - старший пожарный 4 ДПРЧ Евгений Донец.

Получили ранения и травмы разной степени тяжести еще пять спасателей, они госпитализированы.

Утром 18 марта сообщалось, что оккупанты убили 19 украинских спасателей.