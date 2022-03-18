Под Запорожьем оккупанты обстреляли спасателей: один погиб, 5 ранены [ Редактировать ]
В Запорожской области 18 марта российские оккупанты обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар после обстрелов. Один спасатель погиб, 5 ранены. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Запорожской области.
Утром 18 марта спасатели отправились на ликвидацию пожара на гражданском объекте в селе Натальевка Запорожской области, возникшей в результате обстрелов российской армией.
Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. К сожалению, в результате взрыва погиб наш пожарный - старший пожарный 4 ДПРЧ Евгений Донец.
Получили ранения и травмы разной степени тяжести еще пять спасателей, они госпитализированы.
Утром 18 марта сообщалось, что оккупанты убили 19 украинских спасателей.
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