За время развязанной россией войны жертвами агрессии рф в Украине уже стали 19 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Такие данные сообщает ГСЧС.

"Мы спасаем, а нас убивают! 19 спасателей погибли от рук российских оккупантов! Страха нет, есть злоба и жажда победы!" - говорится в сообщении.