"С начала войны погибли 19 спасателей" - ГСЧС [ Редактировать ]
Фото: ГСЧС Украины
За время развязанной россией войны жертвами агрессии рф в Украине уже стали 19 сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Такие данные сообщает ГСЧС.
"Мы спасаем, а нас убивают! 19 спасателей погибли от рук российских оккупантов! Страха нет, есть злоба и жажда победы!" - говорится в сообщении.
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