В Запорожской области танк оккупантов раздавил автомобиль с гражданскими. Об этом сообщает областная полиция.

Трагедия произошла 6 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области. Российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия". Машина с гражданскими, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине.

В результате погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний ребенок сгорел в горящем автомобиле.

Трагедия произошла 6 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области. Российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия". Машина с гражданскими, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине.

Полиция устанавливает личности всех погибших. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области возбуждено уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что под Запорожьем оккупанты расстреляли двух почтальонов.