Под Запорожьем танк оккупантов раздавил автомобиль с людьми (видео) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В Запорожской области танк оккупантов раздавил автомобиль с гражданскими. Об этом сообщает областная полиция.
Трагедия произошла 6 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области. Российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия". Машина с гражданскими, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине.
В результате погибли двое взрослых мужчин, а несовершеннолетний ребенок сгорел в горящем автомобиле.
Трагедия произошла 6 марта на автодороге между селами Нестерянка и Мирное Ореховского района Запорожской области. Российский военный танк переехал автомобиль марки "Таврия". Машина с гражданскими, пытавшимися выехать из опасной зоны, остановилось на обочине.
Полиция устанавливает личности всех погибших. Следственным управлением ГУНП в Запорожской области возбуждено уголовное производство по признакам преступления, определенного в ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что под Запорожьем оккупанты расстреляли двух почтальонов.
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