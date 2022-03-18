В Киеве по обвинению в госизмене задержан бывший первый заместитель главы Фонда госимущества Украины. Об этом сообщил шеф-редактор "Обозревателя" Орест Сохар.

В Киеве за государственную измену задержали бывшего первого заместителя главы Фонда госимущества – мужчина во время войны передавал оккупантам данные о размещении военных и техники Вооруженных Сил Украины. По моим данным, это такой себе Иванов Евгений Ремович, человек из нашей позапрошлой жизни.

Евгений Иванов занимал должность в ФГИ во времена Януковича-Азарова - с апреля 2010 года.

Напомним, что Рада ужесточила ответственность за государственную измену и диверсию. Предателей будут сажать на срок от 15 лет и будут конфисковать все имущество.