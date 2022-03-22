Президент США Джо Байден заявил, что в Европе нет американского биологического оружия. Такое заявление американский лидер сделал на встрече с бизнесом. Трансляция велась в YouTube-канале Белого дома.

Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности, это неправда. Я вам гарантирую.

Так американский лидер ответил на обвинения российских властей, что Вашингтон и Киев якобы проводили совместные исследования в области биологического оружия.