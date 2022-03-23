Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма - разведка [ Редактировать ]
Подтверждена информация о подготовке блокировки силами Росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с россией. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Формальная причина таких действий - борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных "террористических атак".
Таким образом путинская власть пытается отреагировать на панические настроения среди граждан РФ, незаконно переселившихся в украинский Крым после февраля 2014 года. Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова. В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма.
При этом в первых рядах "беглецов" члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы.
Ограничивая возможность выезда из Крыма, путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, ныне незаконно находящихся на полуострове и начинающих понимать неуверенность своего правового статуса.
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