Из Рубежного эвакуировались 80 человек [ Редактировать ]
Из Рубежного Луганской области удалось эвакуировать всех желающих. Об этом сообщает руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Сейчас их жизни ничего не угрожает - люди автобусом направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше - в западные регионы страны. Там на них уже ожидает волонтерская сообщество, которое поможет с едой и жильем.
Гайдай также напомнил о согласованных на 23 марта местах сбора для эвакуации:
- Рубежное - ул. Чехова, 11;
- Нижнее - ул. Парковая, 13;
- Лисичанск - ул. Сосюры, 324 и РТИ, кв. 40 лет Победы;
- Северодонецк - пр. Химиков, 28;
- Горное - ул. Гагарина, 13.
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