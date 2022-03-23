Из Рубежного Луганской области удалось эвакуировать всех желающих. Об этом сообщает руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сейчас их жизни ничего не угрожает - люди автобусом направляются к железнодорожным вокзалам, а дальше - в западные регионы страны. Там на них уже ожидает волонтерская сообщество, которое поможет с едой и жильем.

Гайдай также напомнил о согласованных на 23 марта местах сбора для эвакуации: