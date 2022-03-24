В селе Обильное Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет и играли с ним пока он не сдетонировал. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает пресс-центр Запорожской ОГА.

Так, в селе Обильное Мелитопольского района трое подростков нашли опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. Дети 2007, 2008, 2009 годов, были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации.

Руководство Запорожской областной военной администрации напомнило, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки".