В Запорожской области подростки играли с боеприпасом: он сдетонировал и "отправил" детей в больницу [ Редактировать ]
В селе Обильное Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет и играли с ним пока он не сдетонировал. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает пресс-центр Запорожской ОГА.
Так, в селе Обильное Мелитопольского района трое подростков нашли опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним, пока он не сдетонировал. Дети 2007, 2008, 2009 годов, были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 года находится в реанимации.
Руководство Запорожской областной военной администрации напомнило, что враг использует заминированные предметы, а также может сбрасывать противопехотные мины-"бабочки".
Еще одной опасностью являются снаряды, которые не разорвались. И об этом все нужно рассказывать детям. Ведь они могут иметь вид игрушки, мобильного телефона, шариковой ручки - начиненными взрывчаткой могут оказаться любые предметы. Противопехотные мины-бабочки имеют необычную форму, а их корпус, изготовленный из пластика, может быть разного цвета.
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