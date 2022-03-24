Под Запорожьем ВСУ освободили село Малиновка [ Редактировать ]
В Запорожской области украинская армия освободила село Малиновка. Об этом сообщил глава местной сельрады Владимир Шиш.
По его словам, из пяти крупных сел, входящих в состав громады, три села были полностью оккупированы вражескими войсками - Любимовка, Новозлатополь и - до сегодняшнего дня - Малиновка. В настоящее время идет зачистка села украинскими войсками.
по теме
Украинская армия освободила поселок Лукьяновка в Барашевском районе на восток от Киева
На Харьковском направлении украинские силы ПВО сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 и беспилотник. Об этом сообщает Воздушное командование "Восток"
Верховна Рада Украины Совет проголосовала за введение уголовной ответственности за фото- и видеосъемку перемещений ВСУ
В селе Обильное Запорожской области трое подростков нашли опасный предмет и играли с ним пока он не сдетонировал
Украинские силы обороны захватили очередную колонну обеспечения российских оккупантов555
Российские войска пытаются окружить Вооруженные силы Украины, которые держат оборону на востоке, "зажимая" их с севера и юга. Об этом сообщает разведка Великобритании в своей ежедневной сводке по войне в Украине