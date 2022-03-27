Зеленский присвоил звание Герой Украины 15 военным [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины 15 солдатам и офицерам. Три воина удостоились этой награды посмертно.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Президент Украины подписал указ №179/2022. За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- КОРНИЙЧУК Богдану Сергеевичу – лейтенанту (посмертно)
- КУЛИКУ Сергею Григорьевичу – штаб-сержанту (посмертно)
- МАКСИШКУ Денису Константиновичу – старшему лейтенанту (посмертно).
- Также звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено:
- БАНДАРЮ Владиславу Юрьевичу – старшему лейтенанту
- БАРАНОВСКОМУ Сергею Анатольевичу – полковнику
- БУРКОВСКОМУ Сергею Викторовичу – подполковнику
- ГОЛИШЕВСКОМУ Ивану Леонидовичу – подполковнику
- ГРИШАКУ Роману Геннадиевичу – штаб-сержанту
- ГУРАЛЮ Виталию Олеговичу – капитану
- ДИКУНУ Игорю Владимировичу – младшему лейтенанту
- ДРОГОМЫРЕЦКОМУ Роману Юрьевичу – капитану
- КРАВЧЕНКО Артуру Андреевичу – старшему лейтенанту
- ЛЮБАРЕЦ Николаю Александровичу – капитану
- МИХАЙЛЮКУ Юрию Владимировичу – капитану
- ШМАТАЛЮКУ Евгению Викторовичу – майору.
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