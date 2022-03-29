Будинок у Києві, куди влучила російська ракета, належить екс-прем’єру Фокіну (фото) [ Редактировать ]
Один з приватних будинків у Дарницькому районі Києва, в який в ніч на 28 березня потрапили уламки російської ракети, збитої українською ППО, належить колишньому прем’єр-міністру України (1990-1992) Вітольду Фокіну. Цю інформацію сам Фокін підтвердив в коментарі "Радіо Свобода".
Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу.
Я переконаний, що ми його відбудуємо. Там не такі великі пошкодження. Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому. Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь - це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо.
Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що у Дарницькому районі Києва уламки ракети спричинили пожежу у приватному будинку. Постраждали ще кілька будинків - там повибивало шибки, посікло фасади. Також постраждали автомобілі й домашні тварини. Обійшлося без людських жертв.
Співачка і тусовщиця Маша Фокіна виклала фото з жителями будинку її дідуся.
Нагадаємо, що у жовтні 2020 року президент Зеленський звільнив Фокіна з Трьохсторонньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі з формулюванням, що він відступив "від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей".
Після призначення Фокін почав робити провокаційні заяви щодо ситуації на Донбасі. Зокрема він заявив, що не бачить підтвердження війни між Україною та Росією.
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