Маша Фокина отреагировала на увольнение дедушки из ТГК [ Редактировать ]
Певица и тусовщица Маша Фокина отреагировала на увольнение своего дедушки Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В своем Instagram девушка выразила благодарность всем, кто поддерживает ее дедушку.
Очень приятно, сколько тёплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают своё восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!
Отметим, что пользователи сети были не так единодушны. В комментариях к посту певицы часть подписчиков написала теплые пожелания Витольду Фокину, а часть в резкой форме высказала свои претензии из-за его позиции по урегулированию ситуации на востоке Украины. Досталось и самой Маше Фокиной.
Как сообщалось, президент Зеленский уволил Фокина из ТГК с формулировкой, что он отступил "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей". В ответ ветеран политики заявил, что критикующие его не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе.
Напомним, что Витольд Фокин является первым премьер-министром Украины (1990-1992). Ему 87 лет.
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