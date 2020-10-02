Певица и тусовщица Маша Фокина отреагировала на увольнение своего дедушки Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В своем Instagram девушка выразила благодарность всем, кто поддерживает ее дедушку.

Очень приятно, сколько тёплых слов, сказали и написали о моем прекрасном и умнейшем дедушке. Спасибо всем, за такие слова и Вашу любовь. Заходя в магазин, ко мне подходят люди и выражают своё восхищение им и его силе! Заходя в аптеку, такие же слова! Я верю в Украину!

Отметим, что пользователи сети были не так единодушны. В комментариях к посту певицы часть подписчиков написала теплые пожелания Витольду Фокину, а часть в резкой форме высказала свои претензии из-за его позиции по урегулированию ситуации на востоке Украины. Досталось и самой Маше Фокиной.

Как сообщалось, президент Зеленский уволил Фокина из ТГК с формулировкой, что он отступил "от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей". В ответ ветеран политики заявил, что критикующие его не заинтересованы в прекращении войны на Донбассе.

Напомним, что Витольд Фокин является первым премьер-министром Украины (1990-1992). Ему 87 лет.