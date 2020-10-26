Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал причину увольнения Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

"За то, что его позиция, которую он высказывал, она не соответствует тактике ведения переговоров, она не соответствует идеологии украинской делегации. Поэтому президент принял это решение", - заявил Резников в эфире одного из телеканалов.

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На уточняющий вопрос о том, какие ошибки в тактике переговоров допустил Фокин, министр сказал: "Я так думаю, что, как минимум, в украинской делегации до этого момента не было никакого сомнения, что идет война между Украиной и Российской Федерацией, что агрессором является РФ".

Напомним, в этом году глава государства Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации в ТКГ первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. После назначения Фокин начал делать провокационные заявления относительно ситуации на Донбассе. В частности, он заявил, что не видит подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.

В результате Фокина вывели из состава украинской делегации в ТКГ.

Ранее сообщалось, что в России резко отреагировали на увольнения Фокина из ТКГ.