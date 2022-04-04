Росія, не полишаючи спроб взяти Маріуполь, завдала сьогодні по місту 8 авіаударів, тривають вуличні бої. При цьому окупанти готуються до наступу на Сєвєродонецьк і Словʼянськ.

Про це повідомляє прес-центр Генерального штабу ЗСУ.

"На Донецькому та Таврійському напрямках основні зусилля противника зосереджуються в районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, а також отриманні повного контролю над містом Маріуполь. По ньому ворог сьогодні завдав 8 авіаційних ударів, тривають вуличні бої. Українські захисники та захисниці тримають оборону міста", - йдеться в повідомленні.