У Херсонській області окупанти викрали ще одного голову місцевої громади [ Редагувати ]
Російські окупанти викрали в Залізному Порту (Херсонська область) голову Бехтерської громади Михайла Барака. Його місцеперебування невідоме.
Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Надійшла інформація, що сьогодні о 10: 30 в Залізному Порту окупантами був викрадений глава Бехтерської громади Бурак Михайло Іванович", - написав у Facebook Соболевський.
За його словами, наразі місцеперебування голови місцевої громади невідоме.
по темі
В Херсоне жители вышли на мирный протест против оккупации. Они скандировали "Херсон - это Украина!"
Оккупанты хотят устроить "большой террор" в Херсоне, чтобы подавить протесты, которые устраивают местные жители. Людей могут даже похищать и вывозить в Россию.
В Херсоне, где временно находятся российские оккупационные войска, во вторник, 22 марта, украинцы снова вышли на мирный митинг
Президент Владимир Зеленский отреагировал на попытку силового разгона с применением митинга оружия против российских оккупантов жителей Херсона
Президент Владимир Зеленский высказался о массовых проукраинских митингах во временно захваченном российскими оккупантами Херсоне