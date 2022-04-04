Президент України Володимир Зеленський визнає, що одною з найскладніших ситуацій наразі в Українні є питання Маріуполя, він сподівається на посередництво Туреччини.

На запитання, якими є реалістичні сценарії порятунку Маіруполя, чи розглядвається варіант деблокади, глава держави відповів.

"У Маріуолі одна з найскладніших ситуацій. Боюсь, що про всі сценарії я вам не маю права говорити. Займаємось підтримкою хлопців, їм дуже складно. На зв'язку я і главком в принципі щоденно. Говоримо про посередництво саме в цій місії з Туреччиною. Непросто там. Думаю, що найближчі дні, а може, найближчі години у нас з'явиться відповідь на ваше дуже складне питання. Залежить все, ви знаєте, на жаль, від кого", - сказав президент у Бучі.