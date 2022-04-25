У селах Херсонської області окупанти проводять обшуки [ Редагувати ]
Окупанти проводять обшуки в селах Горностаївської територіальної громади Херсонської області.
Про це повідомляє селищний голова Дмитра Ляхна.
Шановна громадо, на територію деяких сіл заїхали російські війська. Ходять по селам. Майте документи, не панікуйте.
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