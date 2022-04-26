У Херсоні майже 60 дітей більше місяця ховаються у підвалі [ Редагувати ]
58 вихованців будинку дитини міста Херсона понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Вона зазначила, що 10 дітей віком від 4 місяців до 1 року, решта – молодше 4 років. Серед малюків також є діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.
"Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей у регіоні України, де не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини надаватиметься вся необхідна допомога, лікування та турбота", – повідомила вона.
Омбудсмен закликала всіх, хто може сприяти переведенню цих дітей у безпечний регіон України, докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор.
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