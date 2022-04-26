58 вихованців будинку дитини міста Херсона понад місяць ховаються у підвалі місцевої церкви.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що 10 дітей віком від 4 місяців до 1 року, решта – молодше 4 років. Серед малюків також є діти з інвалідністю, які потребують спеціального догляду та лікування.



"Ми знайшли безпечне місце перебування для цих дітей у регіоні України, де не ведуться активні бойові дії. Там вихованцям будинку дитини надаватиметься вся необхідна допомога, лікування та турбота", – повідомила вона.

Омбудсмен закликала всіх, хто може сприяти переведенню цих дітей у безпечний регіон України, докласти зусиль, щоб відкрити гуманітарний коридор.