Спецслужби знайшли бункер, в якому сидить путін - Аваков [ Редагувати ]
Якщо президент росії володимир путін зважиться на застосування ядерної зброї, то для нього це може закінчитися летальним результатом. Таку думку озвучив колишній міністр закордонних справ Арсен Аваков в інтерв'ю "Україна 24".
І хоча путін, ймовірно, сидить у бункері, західні спецслужби знають місце розташування цього сховища.
Досить ясно прозвучало, що не секрет для західних служб, де знаходиться путін, в якому саме бункері. І не треба думати, що не існує методів, у разі, коли всі обмеження знято (а застосування ядерної зброї – це скасування обмежень), цільового удару по тому місцю, де знаходиться особисто путін.
Ексглава МВС нагадав заяву прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який сказав, що у разі застосування росією ядерної зброї Британія завдасть удару у відповідь без попередніх консультацій з союзниками. Це є ще одним стримуючим фактором, вважає Аваков.
Політик додав, що існує ще низка факторів, чому путін не натисне на ядерну кнопку. Зокрема, такі дії викличуть величезний резонанс, що погіршить становище росії на міжнародній арені. Країни, які зараз тримають хиткий нейтралітет, як Індія, Китай, будуть змушені все ж таки обрати сторону. Тобто путін може позбутися останньої підтримки.
Крім того, рішення завдати ядерного удару повинно мати логічні причини.
Ну, сенс який? Куди? На лінії фронту, де відбувається зіткнення армій? Майже нереально, тому що ти не будеш бачити різниці, хто від цього більше постраждає. Великий мегаполіс? Ну, якщо ти взагалі кінчений, ти знищуєш територію і взагалі не хочеш з нею ніколи мати справу. На сході країни? Незрозуміло, тому що незрозуміло буде, куди буде йти роза вітрів і чи не постраждають твої території.
"Тобто таких обмежень так багато, що застосування ядерного заряду - це скоріше необхідний атрибут кийки, але ніяк не атрибут для реалізації", – вважає Аваков.
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