Росія може атакувати Запоріжжя із півдня. Такі дані отримала британська розвідка. Українські збройні сили до такого сценарію готові - і вже укріплюють рубежі.

Що ж до ситуації на околицях - вона залишається складною - каже наша журналістка Інна Гогой. Ворог там постійно обстрілює мирних жителів. В багатьох населених пунктах немає світла, води й зв'язку. А в тих, які тимчасово окуповані - росіяни переписують населення і займаються мародерством. Детальніше про ситуацію в регіоні - дивіться далі.

На цих фото вчергове обстріляне рашистами Гуляйполе. Напередодні один зі снарядів прилетів на дитячий майданчик, також пошкоджено житлові будинки. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей. Страждають від ворожих прильотів і жителі інших населених пунктів.

Руслан Ткачук, речник Командування Сил оборони на Запорізькому напрямку:

Противник намагається вести активні дії в районі м. Гуляйполе та населених пунктах району для подальшого просування до межі Запорізької та Донецької області. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону, в окремих місцях наносять контрудари.

Напередодні ракетних ударів завдали рашисти й по самому Запоріжжю - є загиблий та поранений.

Руслан Ткачук, речник Командування Сил оборони на Запорізькому напрямку:

Дві рашистські крилаті ракети типу "Калібр" завдали пошкоджень та руйнацій інфраструктурним об'єктам одного з підприємств міста, третя ракета розірвалася у повітрі. Дві крилаті ракети, які окупанти запустили вранці по місту, пролетіли на низькій висоті безпосередньо над майданчиком Запорізької АЕС.

Ще одну ворожу ракету наша ППО знищила біля села Спасівка. Ось що залишилось від ворожої артилерійської та броньованої техніки після того, як по ній ударили наші воїни. А це збитий нещодавно рашистський Су-34.

Цими кадрами у Фейсбуці поділилися Сили оборони Запорізького краю. Також щоб посилити захист Запоріжжя на території області продовжують зводити фортифікаційні споруди.

Михайло, екскаваторник:

Ми вже давно копаємо, захищаємо наші рубежі, копаємо траншейки, допомагаємо нашим хлопцям, щоб все було добре в них і в нас.

В самому обласному центрі продовжують допомагати переселенцям. Їх розміщують у спеціально облаштованих місцях. Там люди можуть отримати допомогу медиків, харчування та одяг.

Жителька Запорізької області:

Як дуже полетіли "гради" в городи й по сусідству хати поваляло нам прийшлось за 15 мин. В чом ми були зібратись і поїхати в обласний центр, щоб сохранить свої життя.

Самі переселенці вірять, що перебуватимуть у таких прихистках недовго. Адже незабаром Україна переможе і люди повернуться у свої вільні українські Бердянськ, Василівку чи Енергодар.