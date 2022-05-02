Ракетний обстріл по Одесі: нові подробиці [ Редагувати ]
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Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок вогню є постраждалі та загиблі.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максима Марченка.
"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси", - пише Марченко.
За словами голови Одеської ОВА, внаслідок вогню є загиблі та постраждалі, однак їх кількість наразі не уточнюється.
"В результаті ракетної атаки, за попередніми даними, загинула 13-річна дитина і важко поранено 17-річну дівчину. Також ще є загиблі", – повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
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