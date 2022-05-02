Російські військові завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок вогню є постраждалі та загиблі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максима Марченка.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одеси", - пише Марченко.

За словами голови Одеської ОВА, внаслідок вогню є загиблі та постраждалі, однак їх кількість наразі не уточнюється.

"В результаті ракетної атаки, за попередніми даними, загинула 13-річна дитина і важко поранено 17-річну дівчину. Також ще є загиблі", – повідомив нардеп Олексій Гончаренко.