У Горлівку привезли сотню росіян, вбитих у Запорізькій області - ОВА [ Редагувати ]
У морг Горлівки на Донеччині привезли понад 100 тіл російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
На Запорізькому напрямку російські війська проводили штурмові дії у напрямку Оріхова, але знову не мали успіху. У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області.
Крім того, наші захисники на Запорізькому напрямку взяли в полон чергову групу росіян, які заблукали на українській землі.
У Гуляйполі внаслідок ворожих атак горіли житлові та господарські споруди. Пожежники загасили вогонь у літній кухні на площі 48 кв. м., а також на даху житлового будинку та прибудовах загальною площею 170 кв. м.
Крім того, у селі Веселянка Запорізького району на полі агрофірми було вилучено та знешкоджено 2 реактивні снаряди "Ураган" 220-мм.
Нагадаємо, що на думку британської розвідки, росіяни планують захопити Краматорськ і Сєверодонецьк.
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