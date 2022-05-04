Росіяни планують захопити Краматорськ і Сєверодонецьк - британська розвідка [ Редагувати ]
росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом на Харківщині, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу. Про це повідомляє британська розвідка у своєму щоденному оперативному зведенні бойових дій в Україні.
рф планує захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк, незважаючи на завзятий опір ЗСУ.
Захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні.
Нагадаємо, що під Ізюмом воїни ЗСУ підстрелили начальника генштабу росії валерія герасимова.
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