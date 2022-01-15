В Горловке произошла утечка аммиака [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
В оккупированной Горловке произошла утечка аммиака, из-за которой Россия может обвинить Украину в химической атаке. Об этом предупреждает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По информации военной разведки Украины 14 января с. г., в оккупированную российскими войсками Горловку на ПАО "Концерн Стирол" доставлены емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности осуществляется утечка в атмосферу ядовитых веществ.
Вызванная действиями российских кафиров техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства.
Напомним, что в начале ноября 2021 года влиятельное издание Politico сообщило, со ссылкой на спутниковые снимки американских военных, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает войска по своей территории "в тех направлениях, в которых считает нужным".
В начале декабря американские СМИ со ссылкой на разведку сообщили, что Россия планирует военное вторжение в Украину в начале 2022 года. К наступлению готовы 175 тыс. военных.
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