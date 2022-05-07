В Запорізькій області росіяни не дають забирати тіла українських воїнів з поля бою [ Редагувати ]
На Запорізькому напрямку ворог намагається скувати дії української армії та знищити артилерійські підрозділи ЗСУ. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Окупанти намагаються поширити інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з полю бою. Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати.
Насправді - все дзеркально навпаки. Більше того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з полю бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність.
У місті Оріхів внаслідок обстрілу горіли 4-и складські приміщення ТОВ "Оптімусагро Трейд", горів дах житлового будинку та господарча споруда - пожежники ліквідували ці пожежі.
Нагадаємо, що на Луганщині в найближчі 3-4 дні очікується посилення наступу рашистів.
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