Запорізьку область активно обстрілюють авіацією й артилерією - ОВА [ Редагувати ]
Російські війська почали активно обстрілювали Запорізьку область з авіації й артилерії. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ та знищити наші артилерійські підрозділи.
Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю. Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, наноситься ракетні та авіаудари.
Нагадаємо, що на Луганщині в найближчі 3-4 дні очікується посилення наступу рашистів.
по темі
У морг Горлівки на Донеччині привезли понад 100 тіл російських військовослужбовців, які загинули на території Запорізької області. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація
Російські окупанти 3 травня обстріляли село Залізничне Гуляйпільського району Запорізької области, в наслідок чого загинули двоє людей. Російські загарбники розтрощили місцевий шкільний заклад.
У результаті обстрілів Луганської області за минулу добу троє людей загинули і троє отримали поранення. Серед постраждалих - дитина. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У неділю, 1 травня, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко заявив про новий обстріл
Окупанти обстріляли м. Гуляйполе Запорізької області з важкої артилерії
У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами 15 квітня загинули 7 людей, серед них семимісячна дитина. 34 чотири людини поранені, серед них - троє дітей, - Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов