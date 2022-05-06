"Найближчі 3-4 дні вони кинуть усі зусилля": на Луганщині очікується посилення наступу рашистів [ Редагувати ]
Російські війська безперервно обстрілюють Луганщину, в наступні кілька днів очікується посилений наступ. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.
Ми готуємось до більш потужних наступів. Найближчі 3-4 дні вони кинуть усі зусилля, щоб прорватися або в Сєверодонецьк або в Попасну... взяти найбільше місто та взяти в оточення ЗСУ.
За словами очільника області, окупанти цілодобово обстрілюють усю територію Луганщини з різних видів озброєння. Але українські захисники мужньо тримають позиції.
Евакуацію ускладнено. За підрахунками голови ОВА, загалом на підконтрольній Україні території залишаються близько 50 тис. цивільних людей.
Нагадаємо, що у Луганській області не залишилося жодної діючої АЗС.
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