Російські війська безперервно обстрілюють Луганщину, в наступні кілька днів очікується посилений наступ. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

Ми готуємось до більш потужних наступів. Найближчі 3-4 дні вони кинуть усі зусилля, щоб прорватися або в Сєверодонецьк або в Попасну... взяти найбільше місто та взяти в оточення ЗСУ.

За словами очільника області, окупанти цілодобово обстрілюють усю територію Луганщини з різних видів озброєння. Але українські захисники мужньо тримають позиції.

Евакуацію ускладнено. За підрахунками голови ОВА, загалом на підконтрольній Україні території залишаються близько 50 тис. цивільних людей.

Нагадаємо, що у Луганській області не залишилося жодної діючої АЗС.