Окупанти частково захопили селище Комишуваха [ Редагувати ]
Війська країни агресора ведуть штурмові дії в Комишувасі Запорізької області, намагаючись повністю захопити населений пункт. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Окупанти мають частковий успіх, але бої тривають.
Також противник вчора вів штурм в напрямках сіл Нагірне і Білогорівка Донецької області, але в результаті нанесеного вогневого удару підрозділами ЗСУ був змушений відступити.
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