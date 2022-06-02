В Україні суттєво погіршиться погода [ Редагувати ]
У четвер, 2 червня, в Україні погода значно погіршиться. Дощі та грози очікуються майже по всій території країни, місцями туман. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Погода в Україні
За даними синоптиків, вночі у північних, східних, Полтавській та Дніпропетровській областях, а вдень в Україні, крім півдня, невеликі короткочасні дощі, на заході ж прогнозуються сильніші опади, місцями грози.
Разом з тим, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Сумській областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +12 +15, вдень +24 +26 градусів;
- на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +21 +28;
- у східних областях вночі +16 +20, вдень +29 +31 градусів;
- на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +25 +32;
- у центральних областях вночі +13 +17, вдень +26 +29 градусів
В Києві місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +13 +15 градусів, а вдень прогріється до +25 +27.
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