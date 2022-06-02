Аби гармати замовчали. Або як у Львові зброю використовують як артоб'єкти. Там студенти академії мистецтв на уламках ракет та снарядів пишуть картини. Для художників - це символізує перемогу над смертю, яку в Україну принесли російські окупанти.

Тож як на смертоносному металі народжуються історії непереможного життя - бачила Вікторія Балицька.

Батько Руслани воює на передовій. З думкою про нього художниця береться малювати на уламку ворожої ракети.

Це той вклад, який я можу зробити тут, поки тато - там.

Під пензлем Руслани з'являється те, що символізує відродження та відбудову України.

Руслана, художниця:

П'ять колосків як пам'ять про наші жертви, але вони будуть рости далі і стануть насінням для нового покоління, яке проросте знов. І ось цей цикл життя.

Оля на уламку ракети малює сонях, як символ світла, що завжди перемагає темряву. Рука тремтить - художниця зізнається, що в душі вирують непрості емоції.

Оля Лементарчук, художниця:

Але ти розумієш, що це за метал, звідки він до нас прилетів. Що цей метал знаходився на цій території агресора. Що отута є відбитки тих нелюдів, які це зробили і справді дуже важко на них малювати. Чисто фізично, не технологічно. Але це хороший такий напевно символ, так як це створили, ну цю ракету вони створили, щоб забрити життя, а ми розмальовуємо їх для того, щоб зберегти.

Ангеліну дуже вразили смерті дітей. Дівчина не може забути скривавлені іграшки зі світлин воєнної хроніки. Тож малює на хвостовику ворожого протитанкового кулемета символи розстріляного дитинства.

Ангеліна Андрусишин, художниця:

Ну, просто машинки, ведмедики, всякі котики такі як мягкі іграшки.

Художниці Львівської академії мистецтв вже створили цілу колекцію малюнків на уламках снарядів та ракет. Тут і пес Патрон, і мужні українські воїни, і зруйновані будинки, і квіти.

Тетяна Турчина, волонтерка:

На цьому уламку зображений стилізований під ЗСУ Юрій Змієборець і він перемагає тризубом триколірного змія. Так як має статися найближчим часом в Україні.

Матеріалом для картин служать фрагменти і збитих російських ракет, і тих, що влучили у ціль.

Тетяна Турчина, волонтерка:

Це ракета, яка впала у Львові по підстанції. Здається третього травня. Ці грубці уламки вони зовсім інші. Відрізняються, його збило ППО в області, на щастя не долетіли, але стали чудовими витворами мистецтва.

Ці незвичні картини виставлені на аукціон. Отримані кошти волонтери скерують на потреби української армії.