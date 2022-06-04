Чотири бійці Міжнародного легіону захисту України (ILDU) - громадяни Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції - загинули під час боїв в Україні. Про це повідомляється на сторінці легіону у Facebook.

Ми хочемо вшанувати пам'ять наших братів по зброї: Рональда Вогелара, Майкла О'Ніла, Бьорна Бенджаміна Клавіса та Вілфріда Блерріо. Немає слів, щоб висловити нашу вдячність за їх служіння та найбільшу жертву. Це незаспівані герої, які прийшли сюди, щоб захистити цінності, у які вони вірили, і протистояти тиранії.

За даними ЗМІ, двоє бійців легіону загинули в травні, ще один - у перші дні червня. На днях повідомлялося, що в Сєвєродонецьк увійшли бійці іноземного легіону.

Нагадаємо, що в середині травня на фронті загинув командир роти білоруського батальйону.