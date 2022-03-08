Добровольці з усього світу вступають до лав іноземного легіону на захист України [ Редактировать ]
Британці, мексиканці, канадці та таїландці - добровольці з усього світу вступають до лав іноземного легіону на захист України. Скільки охочих воювати проти російських окупантів, та чи вже узялися виконувати бойові завдання - розкажемо далі.
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