У Харківській області обстріляли пошкоджений газопровід [ Редагувати ]
У Чугуївському районі Харківської області російські окупанти обстріляли пошкоджений газопровід. Влада попросила жителів району самостійно перекрити крани перед газовими приладами. Про це повідомляють у Харківській ОВА в Telegram.
Просимо всіх жителів району, у яких ввечері 5 червня було припинено газопостачання, самостійно перекрити крани перед газовими приладами.
У відомстві повідомили, що газовики якомога швидше приступлять до відновлення газопостачання. Ремонтні роботи проводитимуться з урахуванням перебігу бойових дій.
по темі
На Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів
Російські військові посилюють оборону окупованих районів Харківської області
Еммануель Дюран пробирається крізь руїни харківської пожежної частини 19 століття. Будівля була пам'яткою промислової революції, сторожова вежа зведена з червоної цегли й датована 1887 роком.
Станом на ранок середи, 1 червня, окупанти обстріляли Київський район Харкова та область
Рятувальники в Харкові дістали чотирьох загиблих з-під завалів зруйнованого обстрілами будинку в Індустріальному районі