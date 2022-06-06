Окупанти влаштувати смертельне ДТП у Херсоні. На вкраденому позашляховику російські військові - вилетіли на перехрестя на червоне світло і протаранили одразу дві автівки. Двоє людей загинули, ще чотирьох ушпиталили, повідомляють в очевидці в пабліках.

Самі ж винуватеці аварії з місця пригоди втекли. Пересіли на танк і поїхали. І така поведінка окупантів вже нікого дивує. Бо людяне їм не притаманне. Про все докладніше - Євгенія Терещенко.

У Херсоні окупант за кермом позашляховика влаштував смертельне ДТП! Як повідомляють свідки, на шаленій швидкості машина летіла на червоне світло! А одразу після аварії водій втік начебто на рашистському "Тигрі". Тим часом очевидці не змогли навіть одразу викликати швидку, бо в місті перебої зі зв'язком. Роботу українських операторів загарбники заблокували, а через нав'язані ними сім-картки зв'язок працює казна-як.

Бізнесу, який відмовляється виставляти цінники в рублях, рашисти поширюють у своїх пабліках погрози. Деякі підприємства представники мародерської федерації - забирають собі.

Збагатитися у будь-який спосіб, схоже, - єдина мета окупантів та їхніх приспішників на Херсонщині.

У черговому перехопленні телефонної розмови, фахівці СБУ зафіксували, як так званий радник "голови" Криму Рустем Німетуллаєв пропонує фейковому меру Генічеська привласнити регіональні АЗС.

"Гауляйтер" Генічеська Геннадій Сивак - тільки "за" оборудку, але хвилюється, щоб їх не пошили в дурні.

Геннадій Сивак - гастролер із анексованого Криму. Окупантам довелося привезти його на Херсонщинку, бо з місцевих мало хто погоджується співпрацювати з окупантами.

Олег Батурін, журналіст:

Це все якість фріки, якісь маргінали, якісь ідіоти, якісь ображені на весь світ люди. От, приміром, у Каховці директори шкіл: одна ображена на те, що їй ніколи посаду ніяку не давали . І такі вони всі там практично. І все ж повторюється, така сама ситуація була і в Криму, Донецьку, Луганську. Це дуже багато говорить і про самих росіян. На кого вони спираються, і ким вони є самі.

Справжні патріоти на окупованих територіях намагаються вижити й чекають визволення. Футболіст Олександр Караваєв, у якого в Херсоні батьки та друзі, розповів про настрої людей.

Олександр Караваєв, гравець національної збірної України з футболу:

Ми спілкуємось тільки зранку та ввечері, тільки по смс або аудіозаписах. Тому що немає змоги постійно бути в інтернеті. Вони всі в великій такій надії. Всі, з ким я розмовляв, мають гарний позитивний настрій. Тому що вони бачать, як наші військові дають великий отпір тим, які прийшли на нашу землю, яких ніхто не чекав.

Українські бійці продовжують нищити ворога разом із технікою. А орки підривають мости через річки та мінують береги, сподіваючись відтягнути мить, коли Збройні сили України дістануть кожного з них.

Владислав Назаров, офіцер оперативного командування "Південь":

При виконанні вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами з обліку боєздатних назавжди викреслено 59 рашистів, танк та 6інших броньованих машин, зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1", реактивна система залпового вогню, самохідна гаубиця "Гвоздика", 5 автівок. Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів.

Олександр Вілкул, голова Криворізької військової адміністрації:

Враг пытался провести штурмовые действия в районе села Лозовое в Великоолександровском районе. Но также безуспешно. Оккупанты вели штурмовые действия в районе населенного пункта Белая криниця. Но после огневого поражения силами обороны Украины отошли на ранее занятые позиции. Орки деморализованы и вынуждены все больше думать об обороне.

Наші ж бійці думають і про людей, які живуть під обстрілами, і про тварин. Воїни 28-ої окремої механізованої бригади Лицарів Зимового Походу з одного з прифронтових сіл евакуювали двох поні.

Тварини були виснажені й залякані, проте їх вивезли з-під обстрілів. Найближчим часом вони мешкатимуть у Миколаївському зоопарку.