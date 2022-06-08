Турецька сторона побачила бажання повернутися до переговорів між Україною та росією. Про це повідомляє глава МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу під час брифінгу, пише NTV.tr.

В Анкарі й надалі готові виступати посередником для врегулювання конфлікту дипломатичним шляхом.

Усім відома принципова позиція Туреччини з початку війни в Україні. Ми докладали і докладаємо великих зусиль, щоб завершити війну шляхом переговорів. Значного прогресу було досягнуто на переговорах сторін у Стамбулі 29 березня. Однак розвиток подій, що послідував, на жаль, відсунуло переговори на задній план. Проте війну потрібно закінчити шляхом переговорів і ми бачимо, що сформовано ґрунт для повернення до них.