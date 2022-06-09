Окупанти обстріляли Дніпропетровську область [ Редагувати ]
У четвер вранці, 9 червня, в Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Криворізький район. Про це свідчить заява голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
За його словами, окупанти 5 разів вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді.
Крім того, у Великій Костромі є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
по темі
Російські військові обстріляли населені пункти Криворізького району
Вночі та рано вранці окупанти завдали удару по Дніпропетровській області, зафіксовано кілька "прильотів"
У четвер вночі, 9 червня, у Харкові внаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі
У Європі триває найстрашніша війна за останні 77 років. Війна, яку ми поки що не можемо зупинити
За останні 48 годин Східна група військ (ВГВ) росії, ймовірно, також активізувала свої зусилля з просування південніше Ізюма