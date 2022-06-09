У четвер вранці, 9 червня, в Дніпропетровській області ворог знову обстріляв Криворізький район. Про це свідчить заява голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

За його словами, окупанти 5 разів вдарили з артилерії по Зеленодольській громаді.

Крім того, у Великій Костромі є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав.