росія в черговий раз пригрозила Заходу прямим військовим конфліктом. В рф заявили про загрозу інформаційній безпеці та "кіберконфронтацію".

Про це заявив постпред рф при ООН Василь Небензя.

російський чиновник на засідання Радбезу ООН заявив, що Захід створює в Україні "кіберармія", яка "відпрацьовує навички, атакуючи росію".

"Мілітаризація цифрового простору, що проводиться Заходом, багаторазово збільшує загрозу прямого військового зіткнення. Безрозсудні дії київського режиму можуть спричинити повномасштабну кіберконфронтацію, в яку будуть втягнуті й інші країни", - заявив Небензя.

При цьому він додав, що росія готова "дати відповідь" таким діям західних країн.