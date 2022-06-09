У росії заявили про загрозу прямого конфлікту із Заходом [ Редагувати ]
росія в черговий раз пригрозила Заходу прямим військовим конфліктом. В рф заявили про загрозу інформаційній безпеці та "кіберконфронтацію".
Про це заявив постпред рф при ООН Василь Небензя.
російський чиновник на засідання Радбезу ООН заявив, що Захід створює в Україні "кіберармія", яка "відпрацьовує навички, атакуючи росію".
"Мілітаризація цифрового простору, що проводиться Заходом, багаторазово збільшує загрозу прямого військового зіткнення. Безрозсудні дії київського режиму можуть спричинити повномасштабну кіберконфронтацію, в яку будуть втягнуті й інші країни", - заявив Небензя.
При цьому він додав, що росія готова "дати відповідь" таким діям західних країн.
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