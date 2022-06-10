Другий корабель, завантажений українським металом з Маріуполя, прибув до Ростова-на-Дону. Про це повідомляють росЗМІ.

Друге судно доставило метал з Маріуполя в Ростов-на-Дону. Судно було навантажено листовим металом. Днем раніше митники Ростова - на-Дону помістили металопродукцію з першого судна, яке прибуло з Маріуполя, на тимчасове зберігання в зону контролю.

Напередодні до Криму прибув перший потяг із зерном, вкраденим з Мелітополя. Зараз, як повідомляють російські ЗМІ, влада окупантів розробляє шляхи для вивезення насіння соняшнику.