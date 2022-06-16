Командування росії задіяло у війні проти України понад 300 тисяч своїх солдатів. Про це завив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України росією залучено близько 330 тисяч осіб.

За його інформацією, станом на 16 червня на напрямках, де відбуваються бойові дії, перебувають близько 220 тисяч солдатів російської армії.