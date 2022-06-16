Скільки російських військ залучив ворог до війни проти України [ Редагувати ]
Командування росії задіяло у війні проти України понад 300 тисяч своїх солдатів. Про це завив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України росією залучено близько 330 тисяч осіб.
За його інформацією, станом на 16 червня на напрямках, де відбуваються бойові дії, перебувають близько 220 тисяч солдатів російської армії.
Крім того, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника - понад 80 тисяч осіб, бойові армійські системи - до 7 тисяч осіб, федеральна служба військ нацгвардії - до 18 тисяч, а також приватні військові кампанії - до 8 тисяч осіб.
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