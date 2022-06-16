росіяни накрили реактивною артилерією Сумську область [ Редагувати ]
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Сьогодні, близько 13 години, з боку села Городище Курської області ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню по території Сумської області.
Про це повідомляє ДПСУ.
Внаслідок обстрілу пошкоджено сільськогосподарський об’єкт. Детальніша інформація про жертви і руйнування з’ясовується.
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що вночі, по території Садівської ОТГ, Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених.
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